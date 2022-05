Cantine Aperte 2022, tutti gli appuntamenti nel Lazio

Cantine Aperte spegne trenta candeline e si prepara a festeggiare con un palinsesto ricco di iniziative e eventi per tutti gli appassionati del vino. Tanti gli appuntamenti nelle 18 regioni partecipanti - tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food – che daranno un importante slancio alla ripresa del turismo enogastronomico. In ottica di ripresa, il Movimento Turismo Vino si farà promotore di un’importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole del vino, due grandi sfide del mondo enoturistico, in collaborazione con WIM.

Molte le regioni a prediligere il connubio vino-arte con un ampio ventaglio di iniziative.

Ci sono anche il Lazio e la città di Roma nel fitto programma di iniziative di formazione e divulgazione che va ad affiancare le proposte di intrattenimento e degustazione dell’ultimo weekend di maggio nelle regioni italiane.

Il Programma di Cantine Aperte 2022

Nel Lazio, ben 6 cantine accoglieranno i wine lover come veri amici dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sott’olio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici dei territori della Regione Lazio, poiché la qualità e la varietà delle produzioni agricole e alimentari tipiche sono la storia del territorio e della gente che lo popola. È dal 1994 che il Turismo del Vino del Lazio sostiene la più grande festa regionale in onore del buon vino. Dalle testimonianze raccolte dagli enoturisti è possibile tracciare un profilo di chi è l’enoturista oggi. Un visitatore sempre più attento al territorio e alle sue bellezze, che unisce la passione del vino, alla cultura e alla tradizione del territorio che va a visitare.

Di seguito le cantine aperte nel Lazio: