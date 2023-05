Cantine Aperte 2023 nel Lazio

In oltre 530 cantine di 15 Regioni italiane è tutto pronto per dare il via a Cantine Aperte, l’evento storico firmato MTV che porta con sé un calendario ricco di appuntamenti imperdibili nelle giornate del 27 e 28 maggio.

Un anno davvero speciale che vede il Movimento Turismo del Vino soffiare su 30 candeline, per celebrare 3 decenni di enoturismo, storie di amore per la terra e passione per il vino, valori che da sempre contraddistinguono quello che oggi è il brand di riferimento dell’enoturismo. Un’avventura che coinvolge sempre più cantine dello stivale, unite dal piacere dell’accoglienza e dal desiderio di far vivere un’esperienza coinvolgente e indimenticabile, andando in contro alle sempre più evolute esigenze dell’enoturista del terzo millennio.

“Nel corso degli anni – sottolinea Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – ci siamo resi conto della forte accelerazione del fenomeno enoturistico, soprattutto negli anni post pandemia, che hanno visto un cambiamento della fisionomia dell’enoturista e parallelamente un’evoluzione dell’offerta delle nostre cantine. Infatti l’enoturista di oggi ricerca un’esperienza immersiva, dove la visita in cantina è integrata ad attività culturali, a contatto con la natura e momenti di relax e divertimento legati a tutto ciò che il territorio ha da offrire. Nonché l’attenzione rivolta alla sostenibilità, un sempre più importante parametro di scelta, che le cantine s’impegnano a rispettare e divulgare ogni giorno”.

Questa edizione di Cantine Aperte è rivolta al rispetto per l’ambiente quanto al rispetto di sé stessi, mediante un consumo responsabile del vino. Un messaggio molto importante che il Movimento Turismo del Vino vuole divulgare al pubblico di eno appassionati, grazie all’accordo con Unione italiana vini e Wine in Moderation.

Temi attuali e di fondamentale importanza che MTV porta avanti da sempre, ma anche nuove iniziative, come la Community di Amici del Movimento per soddisfare l’interesse degli enoturisti nel rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo del vino e tutte le novità MTV. Sempre in ambito social si rinnova, anche quest’anno, il format “anteprima Cantine Aperte”, il progetto che porta un numero selezionato di influencer esperti del settore nelle cantine di tutta Italia, per far vivere l’esperienza in preview alle migliaia di enoturisti che prenderanno parte a Cantine Aperte.

Manca davvero pochissimo per vivere un weekend indimenticabile immerso tra i filari. Tra incontri d’arte e di musica, escursioni a cavallo, yoga e picnic tra i vigneti, momenti di apprendimento in compagnia dei vignaioli, lasciati trasportare dall’inimitabile accoglienza delle cantine del Movimento Turismo del Vino.

In questo clima festoso tuttavia, l’associazione Movimento Turismo del Vino invita tutto il mondo dell’enoturismo, le cantine stesse e le migliaia di enoappassionati, a sostenere con il proprio contributo la popolazione dell’Emilia Romagna, afflitta dalla recente calamità. MTV ricorda che è possibile donare utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: "ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA". Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Gli appuntamenti di Cantine Aperte nel Lazio:

Tante le manifestazioni da condividere con il popolo di enoturisti, che verranno accolti nelle 7 cantine aderenti, come veri amici dai migliori produttori associati, guidati tra botti e gallerie, per degustare il loro vino abbinato ai prodotti tipici dell’agricoltura locale nell’Angolo Dei Sapori (Pane, salumi, formaggi, porchetta, prodotti biologici e sottolio, dolci, miele, marmellate ed altre golosità) per promuovere oltre al vino i prodotti agricoli e gastronomici del Lazio.

Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM), tel. 06 45557063. Sabato 28 dalle 19.00 alle 22.00. Aperimena (aperitivo/cena) dove Cantinamena incontra il sociale aderendo al progetto di inclusione in collaborazione con Economia Carceraria ed Ethicatering. Un bar tender creerà un aperitivo esclusivo con un nostro vino. Domenica 29 dalle 16.00 alle 19.00 visita nel vigneto e cantina con merenda tra i filari. Per maggiori informazioni www.cantinamena.it

Az. Agr. Cantina del Tufaio a Zagarolo (RM), tel. 328 3139537. Sabato 28 e domenica 29 maggio. Avvicinandovi al casale troverete un punto di sosta dove uno di noi vi consegnerà sacchetta e bicchiere personale. Vi verrà offerto un panino (in versione anche vegetariana su richiesta). A quel punto inizierete la vostra visita guidati da Nicoletta, Claudio o Letizia.

Prevediamo una passeggiata tra i vigneti, visita della grotta di tufo e spiegazione dell’affinamento dei nostri spumanti, al termine avremo un banco di assaggio dove in anteprima presenteremo le nuove annate in commercio dei nostri vini e degusteremo insieme Spumante Tufaio Pas dosè 2018, Spumante Ancestrale Prima nicchia 2019, Tufaio 2021, Aggì 2018, Sei gemme 2020, Casale Tiberio 2020, Ammaria 2020.

Potete scegliere il vostro turno 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 oppure 17.30 preferibilmente prenotando sul sito a questo link. Per maggiori informazioni www.cantinadeltufaio.it

Tenuta Le Quinte a Monte Compatri (RM), tel. 06 9438756. Sabato 28 e domenica 29 maggio, dalle 10.00 alle 18.00 degustazione di tutti i vini aziendali, 5 bianchi 4 rossi 1 vino spumante e 4 grappe, il tutto accompagnato da un buffet. Per maggiori informazioni www.tenutalequinte.com

Casale del Giglio ad Aprilia (LT), tel. 06 92902530. Sabato 28 e domenica 29 maggio evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria all’indirizzo visite@casaledelgiglio.it entro e non oltre sabato 21 maggio. Visita della Cantina ogni ora e mezza. Primo gruppo alle 10.30, poi 12.00, 13.30, 15.00 e 16.30. Gruppi di max 35 persone. Vini in degustazione: Viognier 2021, Petit Manseng 2021, Anthium Bellone 2021, Albiola 2021, Matidia Cesanese 2020 e Madreselva 2017. In abbinamento ai vini verranno offerti degli snack salati monodose. Per maggiori informazioni www.casaledelgiglio.it

Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT), tel. 06 9678001. Sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 18.00 visite e degustazioni. Si può prenotare via mail all'indirizzo info@pietrapinta.com, via telefono o WhatsApp al 335 410678. Possibilità di pranzare presso il ristorante interno all’azienda prenotando al 370 3243535. Per maggiori informazioni www.pietrapinta.com

Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT), tel. 0761 948487 – 328 8953971.Per maggiori informazioni www.madonnadellemacchie.it

Per rimanere aggiornati sui programmi: https://movimentoturismovino.it/ e https://movimentoturismovinolive.it/