Cantine aperte nel Lazio: l'evento per gli amanti del turismo enogastronomico

Brindare insieme all’arrivo dell'estate con un fine settimana open air in tutta Italia, dove l’imperativo sarà enoturismo di qualità. Con questo spirito le centinaia di aziende del Movimento Turismo del Vino si preparano a replicare Cantine Aperte, l’appuntamento amato dai wine lover che, sulla scia del grande successo registrato nel tradizionale ultimo weekend di maggio, torna eccezionalmente anche sabato 19 e domenica 20 giugno per inaugurare la stagione più calda dell’anno nel segno del vino e della valorizzazione dei tanti territori vitivinicoli del Belpaese.

“Mete di vacanze tra le più gettonate – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino nazionale – che, insieme alla capacità dei vignaioli di saperli raccontare, rappresentano un potente volano per il rilancio del settore enoturistico. E con la replica di Cantine Aperte nel prossimo fine settimana vogliamo dare un importante contributo proprio in tal senso, reduci anche della risposta di pubblico, seppur a numero limitato, che abbiamo avuto a maggio con circa 120mila visitatori presenti nelle diverse cantine MTV italiane, soprattutto giovani tra i 25 e i 34 anni. La formula contingentata e su prenotazione ha certamente migliorato la qualità del servizio e dell’accoglienza, riuscendo da una parte a premiare il lavoro dei produttori e, dall’altra, ad attirare turisti veramente interessati. Gli intenti di offrire due giorni di svago e conoscenza dell’universo vino e, allo stesso tempo, garantire la massima sicurezza e il pieno rispetto delle regole sono stati evidentemente centrati. Siamo quindi pronti a replicare tale formula sabato 19 e domenica 20 giugno”.

Visite e ingressi su prenotazione obbligatoria saranno infatti i denominatori comuni di ogni iniziativa proposta anche per il bis di Cantine Aperte. Da Nord a Sud, in particolare, saranno 235 le aziende MTV di 12 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) pronte a riaprire le porte per accogliere gli enoturisti a caccia di wine experience, tra degustazioni, passeggiate tra i filari, picnic e trekking in vigna.

E a proposito di pic nic in cantina, in occasione di Cantine Aperte si rafforza la partnership tra il Movimento Turismo del Vino e il portale Picnic Chic nata proprio con l’intento di riscoprire il turismo slow e la vita all’aria aperta. La formula è semplice: per prenotare è sufficiente accedere al portale Picnic Chic, selezionare la proposta dell’azienda aderente e prenotare (conferma di prenotazione via mail). All’arrivo nella struttura selezionata si potrà così vivere l’esperienza scelta ritirando il picnic da consumare nelle aree messe a disposizione.

Le Cantine Aperte nel Lazio

Di seguito l'elenco delle Cantine Aperte nel Lazio il 19 e 20 giugno:

L'Az. Agr. Biologica Cantinamena a Campoleone Lanuvio (RM); tel. 06 45557063. Sabato 19 giugno Aperitivo in Rosa dalle ore 19.00. Visita nei vigneti con degustazione di 3 vini: Rosam 2019, Bibe rosso 2017 e Doc Roma 2018 accompagnati da assaggi di prodotti locali. Costo € 15,00 a persona. Prenotazione obbligatoria sul sito www.cantinamena.it fino a giovedì 17 giugno. Domenica 20 giugno Brace in Vigna dalle ore 12.00 pranzo con carne alla brace e degustazione vini. Vedi sito www.cantinamena.it

Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina (VT); tel. 0761 948487 – 328 8953971. Sabato 19 e domenica 20 giugno visite e degustazioni accompagnate da prodotti tipici. Vedi sito www.madonnadellemacchie.it

Casale del Giglio, località Le Ferriere, Aprilia (LT); tel. 06 92902530 – 347 1842178. Sabato 19 e domenica 20 giugno. Visita della cantina ogni ora e mezza. Primo gruppo alle 10.30, poi 12.00, 13.30, 15.00 e 16.30. Gruppi di max 35 unità. Vini in degustazione: Viognier 2020, Petit Manseng 2020, Anthium Bellone 2020, Albiola 2020, Matidia 2019 e Madreselva 2016. In abbinamento ai vini verrà offerto un piccolo snack monodose. Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria all’indirizzo visite@casaledelgiglio.it. Vedi sito www.casaledelgiglio.it

Tenuta Pietra Pinta a Cori (LT); tel. 06 9678001 – 335 410678. Sabato 19 e domenica 20 giugno i visitatori avranno la possibilità di visitare la cantina e degustare i vini di produzione della nostra cantina. Sarà possibile anche pranzare presso il ristorante "Le Barrique" presente nella nostra azienda. La prenotazione può essere fatta mandando una comunicazione via mail all'indirizzo info@pietrapinta.com o telefonando al 335 410678. Per il ristorante si può telefonare al 331 3836394. Vedi sito www.pietrapinta.com

Per scegliere l'azienda da visitare, scoprire tutte le proposte legate a “Cantine Aperte” e a “Vigneti Aperti” e prenotare basta andare su www.movimentoturismovinolive.it.