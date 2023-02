Canticum Canticorum (Cantico dei Cantici)

Cantico dei Cantici, il testo più poetico della Bibbia. l’Ensemble Opera Omnia propone una lettura in chiave rappresentativa della musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina.



L’interpretazione proposta dall’Ensemble Opera Omnia mette in luce l’aspetto rappresentativo, scenico, dell’opera palestriniana, di cui lo spettacolo segue la sequenza narrativa. Per questo le concertazioni seguono una via diversa da quella della classica disposizione vocale a Cappella. Solo le linee melodiche dei due protagonisti, Sulamita e Salomone sono cantate; le altre sono invece affidate a strumenti rinascimentali come la traversa, la chitarra e il liuto, dando vita a un ricco tessuto sonoro, caratterizzato dalla capacità di fraseggio e di tenuta del suono delle voci e dello strumento a fiato e dalla cristallina ariosità degli strumenti a pizzico.



L’intento rappresentativo viene così a rendere quasi visivamente l’affresco tratteggiato dall’autore del testo sacro, scandito dall’alternarsi delle stagioni, del giorno e della notte, nello spirare dei venti, nel moto degli astri.



Un canto mirabilmente reso dalla musica di Palestrina, capace di evocare, più di molte parole ed esegesi, i colori, i suoni, i profumi dell’ambientazione mediorientale nella quale si muovono i protagonisti.



Programma

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Il Quarto Libro dei Mottetti “Canticum Canticorum”



Ensemble Opera Omnia

Paola Alonzi, Sulamita (cantus)

Franco Todde, Salomone (tenor) e Chitarra rinascimentale

Lorenzo Sabene, Liuto rinascimentale

Stefano Sabene, Traversa rinascimentale e Direzione



POSTI LIMITATI

Si consiglia di registrarsi presso il sito www.spiritualia.it

- La registrazione avrà valore fino a 15' prima dell'inizio e fino all'esaurimento dei posti disponibili.



- Dopo l'inizio dell'evento l'accesso non sarà consentito.