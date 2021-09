Cantando il Sabir, la lingua del mare

«Il Mediterraneo... sono delle strade. Strade per mare e per terra. Collegate. Strade e città. Grandi, piccole. Si tengono tutte per mano. Il Cairo e Marsiglia, Genova e Beirut, Istanbul e Tangeri, Tunisi e Napoli, Barcellona e Alessandria, Palermo e... ».

Jean-Claude Izzo, Marinai perduti



Da anni presenti sulla scena italiana e internazionale nell’ambito della musica world, etnica e della canzone popolare, il polistrumentista Stefano Saletti (oud, bouzouki, chitarra) e la cantante tarantina Barbara Eramo continuano la loro esplorazione tra le musiche e le lingue del Mediterraneo. In questo concerto sono affiancati dal musicista iraniano Pejman Tadayon che suona ney, kemenche e daf.



Una peculiarità del lavoro di Stefano Saletti e Barbara Eramo è proprio quella di cercare di far emergere le connessioni e i punti di contatto delle tante tradizioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dalla tradizione popolare del sud alle melodie balcaniche, greche, arabe e sefardite, fino ad arrivare al recupero dell’antica lingua del mare, il Sabir, la lingua dei pescatori e dei marinai che unisce parole dall’arabo, dall’italiano, dal francese, dallo spagnolo che da sempre Saletti utilizza nelle sue composizioni originali.



A marzo 2021 è uscito il nuovo disco di Saletti ed Eramo suonato con la Banda Ikona: “Mediterraneo ostinato” (Finisterre), finalista alle Targhe Tenco 2021 e arrivato al n. 2 della World Music Charts Europe, la classifica mondiale della world music. Quello che cantano è infatti un Mediterraneo ostinato, combattente, resistente che non si arrende. Ostinato come sono i popoli mediterranei, forti, antichi, testardi e resilienti. Ostinato come la ripetizione in musica che diventa stordimento, trance e rituale a cui abbandonarsi.

Il risultato è un affascinante folk world-mediterraneo, meticciato, una miscela ricca di ritmi e melodie, suggestioni e colori. Dal vivo i brani si colorano di nuove sfumature, con i tanti strumenti a corde (bouzuki, oud, chitarre...) suonati da Stefano Saletti che valorizzano le particolari doti vocali di Barbara Eramo, una delle voci più intense della world music italiana e gli interventi suggestivi degli strumenti orientali di Pejman Tadayon con il quale condividono tanti progetti comuni tra i quali il Cafè Loti.



Anche il precedente CD “Soundcity: suoni dalle città di frontiera” ha avuto grandi riconoscimenti in Italia e all'estero.

Saletti ed Eramo effettuano da anni in Italia e all’estero anche workshop e seminari sui “Canti e le musiche del Mediterraneo”, sulla lingua Sabir, sulle tecniche esecutive degli strumenti a corda e percussione, sulle tecniche vocali, sulle contaminazioni, influenze e specificità dei tanti stili musicali del Mediterraneo.



Stefano Saletti: bouzouki, oud, chitarre, voce



Barbara Eramo: voce, u-bassPejman Tadayon: ney, kemenche, daf

