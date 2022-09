Cantamondo: audizioni per il Coro Multiculturale di Fondazione Musica per Roma

Sono aperte le audizioni per partecipare a Cantamondo, il coro multiculturale dei bambini e delle bambine delle scuole primarie della città di Roma.

Con questo nuovo progetto, Musica per Roma si impegna a diffondere la propria attività produttiva sul territorio, utilizzando la musica come collante delle comunità e valorizzando le esperienze musicali sviluppatesi autonomamente nei contesti urbani.

Fedele al proprio naming di «Musica per Roma», la Fondazione propone infatti diversi progetti da realizzarsi non solo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma anche in altri luoghi della città, raggiungendo differenti quartieri e comunque pubblici diversi.

Le audizioni sono aperte ai bambini e alle bambine dai 7 ai 10 anni, che abbiano voglia di cantare e divertirsi insieme. Volta a verificare la musicalità e l’intonazione, non richiede preparazione, ma se l’allievo lo desidera può portare un brano a piacere.

Per prenotarsi inviare una mail a educational@musicaperroma.it ?- entro venerdì 30 settembre ’22 (prenotazione obbligatoria).

La partecipazione al Coro prevede una lezione a settimana di 2 ore, con una retta mensile di 20€ e una tassa di iscrizione una tantum di 15€.

Dal mese di ottobre 2022, le lezioni si terranno nelle zone:

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ENNIO MORRICONE

(II MUNICIPIO, Primaria via Nomentana)

ESQUILINO (I MUNICIPIO, luogo in via di definizione)

OTTAVIA/PRIMAVALLE (XIV MUNICIPIO, I.C. Pablo Neruda)

TEATRO TOR BELLA MONACA (VI MUNICIPIO)