I concerti Candlelight sono un'esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele. Candlelight Spring: tributo ai Queen arriva il 25 maggio a Palazzo Ripetta a Roma

Informazioni generali

Dove: Salone Bernini a Palazzo Ripetta

Date e orari: seleziona la data e l'orario direttamente nel selettore di biglietti

Durata: 60 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi

Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili

I posti sono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato

Programma provvisorio

Bohemian Rhapsody

Don't Stop Me Now

Love of My Life

Another One Bites the Dust

Somebody to Love

The show must go on

I Want to Break Free

I Was Born to Love You

Radio Gaga

Musicisti

Quartetto Sharareh - Marzia Ricciardi (violino), Federica Vecchio (violoncello), Roberta Pumpo (viola), Dahl ah Lee (violino)