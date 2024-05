Candlelight Spring: tributo a Ludovico Einaudi

I concerti Candlelight portano la magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a questo scopo a Roma. Le melodie di Ludovico Einaudi saranno al Teatro Ghione, alla luce confortante delle candele, il prossimo 15 maggio.

Informazioni generali

Dove: Teatro Ghione

Date e orari: seleziona la data e l'orario direttamente nel selettore di biglietti

Durata: 65 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi

Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili

I posti sono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato

Programma provvisorio

29 marzo

Una mattina

In un'altra vita

Monday

Fly

Divenire

Primavera

Bella notte

Experience

Giorni dispari

I Giorni

Nuvole bianche

17 aprile & 15 maggio

Fairytale

Una Mattina

Night

In un'Altra Vita

Le Onde

Nefeli

Experience

I Giorni

Fly

Nuvole Bianche

Stella del Mattino

Musicisti

29 marzo: Pianoforte - Luigi Antonacci

17 aprile e 15 maggio: Pianoforte - Valerio Ciccarelli