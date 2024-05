Candlelight Spring: Morricone e colonne sonore a Palazzo Ripetta

I concerti Candlelight portano la magia di un'esperienza musicale dal vivo in luoghi mozzafiato mai utilizzati per questo scopo a Roma. La musica di Morricone sarà protagonista a Palazzo Ripetta il 12 e il 19 maggio-

Informazioni generali

Dove: Salone Bernini a Palazzo Ripetta

Date e orari: seleziona la data e l'orario direttamente nel selettore di biglietti

Durata: 60 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi

Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili

I posti sono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato

Programma provvisorio

12 maggio:

My Heart will go on (Titanic) – J. Horner

La bella e la Bestia – A.Menken

La vita è bella – N.Piovani

La leggenda del pianista sull’oceano – E.Morricone

Forrest Gump – A.Silvestri

Gabriel’s Oboe (Mission) – E.Morricone

Per un pugno di dollari – E.Morricone

I don’t know how to love him (Jesus Christ Superstar) – A.L.Webber

C’era una volta il West – E.Morricone

C’era una volta in America – E.Morricone

Scarborough Fair (Il Laureato) – Simon & Garfunkel

The ecstasy of gold (Il buono, il brutto e il cattivo) – E.Morricone

La Califfa – E. Morricone

19 maggio:

Nuovo Cinema Paradiso – Ennio Morricone

Metti una Sera a Cena – Ennio Morricone

La Leggenda del Pianista sull’Oceano – Ennio Morricone

Gabriel’s Oboe (da “Mission”) – Ennio Morricone

C’era Una Volta in America – Ennio Morricone

Il Postino – Luis Bacalov

The Heart Asks Pleasure First (da “Lezioni di Piano”) – Michael Nyman

Now we are free (da “Il Gladiatore”) – Hans Zimmer

Romeo e Giulietta – Nino Rota

Il Padrino – Nino Rota

Moon River (da “Colazione da Tiffany”) – Henry Mancini

Ultimo Tango a Parigi – Gato Barbieri

Musicisti

12 maggio: Quartetto d'archi - J Music Classical Ensemble

19 maggio: Luca Ruggero Jacovella (piano), Gianni Oddi (sassofono)