I concerti Candlelight sono un'esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele. Candlelight Spring: Michael Jackson, Madonna, ABBA e altri sarà il 26 maggio a Palazzo Ripetta a Roma.

Informazioni generali

Dove: Salone Bernini a Palazzo Ripetta

Date e orari: seleziona la data e l'orario direttamente nel selettore di biglietti

Durata: 60 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell'inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi

Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili

I posti sono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato

Programma provvisorio

"Another one bites the dust - Queen

Blank Space - T. Swift

Shake it off - T. Swift

Smooth Criminal - M. Jackson

I want you back - Jackson Five

Wake Me Up Before You Go - G. Michael

Like a Prayer - Madonna

Mamma Mia - Abba

Bad Romance - Lady Gaga

Shape Of You - Ed Sheeran

Perfect - Ed Sheeran

As It Was - Harry Styles

How Deep Is your love - Bee Gees

I Will Always Love You - W. Houston

Viva la Vida - Coldplay

Believer - Imagine dragons

Purple Rain - Prince

Halo - Beyoncé

Musicisti

Quartetto d'archi - Quartetto Sharareh, con Marzia Ricciardi (violino), Federica Vecchio (violoncello), Roberta Pumpo (viola), Dahl ah Lee (violino)