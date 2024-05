Candle Castle Night ak Castello di Torre in pietra

oncerto al chiuso a lume di candela al Castello Di Torre In Pietra.

Sabato 18 Maggio 2024. Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire le Location più belle d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti di pianoforte dal vivo.

Biglietti

Settore Azzurro – visibilità premium – 35,00 €/persona.

Settore Viola – ottima visibilità – 30,00 €/persona.

Settore Rosso – buona visibilità – 25,00 €/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.

Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00

Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00

Durata: 60 minuti (circa).

Programma

Musicale della serata:

Candle Castle Movies Piano Recital

– La vita è bella (N. Piovani)

– C’era una volta il West (E. Morricone)

– La leggenda del pianista sull’oceano (E. Morricone)

– Clair de Lune (C. Debussy)

– Gabriel’s Oboe (E. Morricone)

– Pirati dei Caraibi/Il Gladiatore (H. Zimmer)

– Killing me Softly (Fox/ Gimbel) *piano e voce*

– Intermezzo da Cavalleria Rusticana (P. Mascagni)

– Don’t let the Sun go down on me (E. John) *piano e voce*

– Profondo Rosso (Goblin)

– Il padrino suite (N. Rota)

– Interstellar Main theme (H. Zimmer)

– Libertango (A. Piazzolla) *piano e voce*

– Notturno Op. 48 n. 2 (F. Chopin)

– Mentre dormi (M. Gazzè) *piano e voce*

Info e prenotazioni

380.90.19.371 (disponibile anche su Whatsapp)

Castello Di Torre In Pietra (RM)

Indirizzo: Piazza Torrimpietra, 2, 00050 Torrimpietra RM