Canapa Mundi, la grande Fiera Internazionale della Canapa a Roma

Quando Dal 01/04/2022 al 03/04/2022 Orario non disponibile

Dopo un’edizione in versione digitale a causa del Covid, dal 1 al 3 aprile 2022 torna Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa, tra le più grandi fiere del settore in Europa.

Tre giorni di eventi, conferenze stampa, stand commerciali e gastronomici, per scoprire le proprietà e i molteplici utilizzi che offre questa pianta nei vari settori, dalla cosmesi all’edilizia, dall’alimentazione al tessile, alla salute e molto altro.

L’evento, che quest’anno giunge alla settima edizione, sarà ospitato ancora una volta presso la Fiera di Roma, vedrà l’allestimento di stand, palchi e sale convegni, su una superficie totale di circa 11.000 metri quadri, con la partecipazione di più 250 espositori. Molti gli eventi organizzati, oltre a market, mostre, spettacoli tra sostenibilità e nuove tecnologie, legalità, nutraceutica, medicina e bio-bonifica, senza dimenticare il buon cibo e le bevande, alcoliche e non, alla canapa.

Come ogni edizione, l’evento ospiterà la conferenza annuale sulla canapa, organizzata in 3 sessioni: venerdì si parlerà degli usi della canapa a livello industriale, sabato delle applicazioni terapeutiche, sia in campo medico, sia veterinario, e domenica verranno trattati gli aspetti socioeconomici e dei costi per la collettività generati dalla mancata legalizzazione. Alla luce dei due anni trascorsi, verrà affrontato anche il tema dell’utilizzo di sostanze stupefacenti durante il lockdown.

Sabato 2 aprile alle ore 12 si terrà anche la sfilata di moda sostenibile, organizzata in collaborazione con Vesti la natura, associazione impegnata nella promozione di una moda più etica e sostenibile. Per l’occasione 10 tra startup e giovani designer presenteranno le loro innovative collezioni realizzate in canapa, ortica, bambo e altre fibre naturali davvero green.

Inoltre, alle 17 di ogni giorno, appuntamento con la letteratura, con la presentazione del libro "Legale" di Fabrizio Dentini sulla legalizzazione in Canada, scritto assieme a Leonardo Fiorentini di Forum Droghe (venerdì); del libro "Io Coltivo" di Andrea Mainardi, alla quale seguirà il dibattito sulla cannabis terapeutica con pazienti e medici, in collaborazione con il Cannabis Social Club, con la partecipazione di Ornella Muti, che presenterà la sua associazione e racconterà la sua esperienza (sabato); per finire con il libro “L'Onda Verde. La fine della guerra alla droga” di Leonardo Fiorentini, con la partecipazione di Claudio Cippitelli ed Elia De Caro (domenica).

A rallegrare ulteriormente l’ambiente di Canapa Mundi, una truccatrice professionista si esibirà in una performance di bodypainting a tema cannabis, usando solo colori naturali, e sarà a disposizione dei visitatori, per dipingere visi e corpi di chi lo desidera. E ancora: ricca programmazione di laboratori pratici, angoli allattamento per le mamme, un’area bimbi attrezzata e ogni giorno DJset all’aperto con Radio Pot che proporrà musica underground.

Foto di repertorio di un'edizione di Canapa Mundi pre-Covid