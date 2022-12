Campionato Europeo di Poetry Slam (Poesia performativa) 2022

Dall’8 al 10 dicembre 2022, per la prima volta a Roma, WOW - Incendi Spontanei ospiterà il Campionato Europeo di Poetry Slam 2022, uno spettacolo in forma di competizione di poesia orale e performativa internazionale, in cui 24 artisti e artiste rappresenteranno rispettivamente le proprie nazioni europee sfidandosi a colpi di versi declamati nella propria lingua, fruibili da un pubblico internazionale con il supporto delle proiezioni di traduzioni proiettate in italiano e inglese. Al termine della competizione, verrà decretato un campione o campionessa d’Europa.



L’iniziativa è organizzata in collaborazione con WPSO - World Poetry Slam Organization, la LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, San Lorenzo Art District e con il patrocinio di Regione Lazio e Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, insieme a diverse Ambasciate e Istituti di Cultura esteri a Roma.



La competizione si articolerà in tre round semifinali e una finalissima, distribuiti nei tre giorni del festival. Al termine di ciascuna semifinale, che vedrà sfidarsi 8 slammer, passeranno al turno successivo due performer che accederanno alla finalissima del 10 dicembre nella quale verrà decretato un campione o campionessa d’Europa.

Il festival sarà arricchito da una serie di eventi come performance, talk, jam session & open mic e momenti di scambio e confronto tra artisti venuti da tutta Europa per partecipare o assistere. Tutti gli eventi del campionato si svolgeranno nel quartiere San Lorenzo di Roma, principalmente alla Galleria delle Arti (Via dei Sabelli 2, Roma), ma anche da Ostello Bello Roma Colosseo (Via Angelo Poliziano 75, Roma) e al Container San Lorenzo (Via degli Etruschi 5, Roma).

L’Italia verrà rappresentata da Filippo Capobianco, Campione italiano di Poetry slam 2022 che si è aggiudicato il titolo alle finali nazionali LIPS - Lega Italiana Poetry Slam a Firenze nel settembre 2022. L’Italia gareggerà nella seconda semifinale che si svolgerà venerdì 9 dicembre alle ore 19 alla Galleria delle Arti (Via dei Sabelli 2, Roma).





PROGRAMMA COMPLETO

8 dicembre - DAY 1

Ore 21 - Round 1: Semifinali Campionato Europeo di Poetry Slam 2022

La Galleria delle Arti (via dei Sabelli 2, quartiere San Lorenzo, Roma)

9 dicembre - DAY 2

Ore 19 - Round 2: Semifinali Campionato Europeo di Poetry Slam 2022

La Galleria delle Arti (via dei Sabelli 2, quartiere San Lorenzo, Roma)

Ore 22 - Round 3: Semifinali Campionato Europeo di Poetry Slam 2022

La Galleria delle Arti (via dei Sabelli 2, quartiere San Lorenzo, Roma)

10 dicembre - DAY 3

Ore 17 - Tavola rotonda: Evolution of Poetry Slam in national and international scenes

Ostello Bello Roma Colosseo (Via Angelo Poliziano 75, Roma)

In lingua inglese..

Ore 21 - Finalissima: Campionato Europeo di Poetry Slam 2022

La Galleria delle Arti (via dei Sabelli 2, quartiere San Lorenzo, Roma)

A seguire - Afterparty - Jam session & open mic

Container (Via degli Etruschi 5, quartiere San Lorenzo, Roma)