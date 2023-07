La campagna che alza il volume sul potere delle emozioni attraverso un mix di colori e musica

Colori, musica e soprattutto emozioni: grazie alle voci di Paola Turci, Nitro e Santi Francesi, Pulze punta i riflettori su conversazioni inedite per esplorare la connessione tra i tre concetti e per esaltare le nostre unicità attraverso una speciale campagna che sostiene l'importante messaggio che invita a valorizzare ogni momento della giornata, rendendolo unico e indimenticabile.

La campagna che celebra il potere delle emozioni

Sono questi e tanti altri gli ingredienti di Feel The Tones, Feel The Pulze, la nuova campagna che celebra il potere delle emozioni attraverso un mix inedito di colori e sound d’autore. Attraverso le voci di Paola Turci, Nitro e Santi Francesi il brand darà vita a conversazioni inedite capaci di esplorare connessioni profonde ed esaltare l’unicità di ognuno. La campagna sostiene il messaggio di brand Feel The Pulze.

Bilanciati come il blu, caldi come l’ambra, solari come il giallo: ognuno di noi ha varie sfumature e colori, esattamente come Pulze, il dispositivo che completa il portafoglio di prodotti di nuova generazione senza combustione di Imperial Brands.

Dopo aver celebrato l’impulso creativo con una music performance collettiva nell’evento di arte generativa per il lancio di Pukze 2.0, con Feel The Tones, Feel The Pulze, il brand esplora e valorizza tutte le nostre sfumature, grazie alla collaborazione con artisti d’eccellenza che hanno fatto delle proprie emozioni il loro successo.

Il progetto tra musica, sensazioni e colori

Se dovessi associare un colore alla tua musica, quale sceglieresti? Paola Turci, Nitro e Santi Francesi sono invitati a riflettere sulla connessione tra emozione, musica e colore e come i diversi elementi si riflettano nel loro modo di essere. Attraverso il format di una mini-serie ideata da Pulze in collaborazione con The Vision, gli artisti esplorano ciò che suscita in loro una specifica emozione o sfumatura e come questa esperienza si traduca in un brano musicale. La serie offrirà uno sguardo intimo sulla creatività e l'ispirazione che si nasconde dietro le loro opere e questo ispirerà tutta la community. Il brand, infatti, lancerà una call to action a partecipare attivamente per condividere le

Un'esclusiva Library musicale su Spotify

proprie esperienze e storie attraverso i canali social del brand.

Il risultato finale del progetto sarà la creazione di una Library musicale by Pulze, composta da tre playlist intitolate con i colori di brand: Warm Amber, Calm Blue e Sunny Yellow. Le playlist saranno curate dagli artisti e dalla community stessa, con l'obiettivo di accompagnare ogni momento dell'estate 2023. Grazie ai feedback dei talenti Paola Turci, Nitro e Santi Francesi, uniti alle risposte entusiaste della community, si otterrà una combinazione perfetta di brani musicali in grado di riflettere le emozioni e le vibrazioni uniche di ciascun colore. A partire dal 26 luglio, le tracce saranno disponibili per l'ascolto esclusivamente sul profilo Pulze su Spotify, offrendo a tutti l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera magica di Feel The Pulze.

"Feel The Tone, feel the Pulze rappresenta l'impegno di Pulze nell'ispirare le persone a vivere una vita piena di colori ed emozioni. Attraverso la collaborazione con Paola Turci, Nitro e Santi Francesi, siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione per la musica e valorizzare l'unicità di ogni individuo. Siamo certi che questa campagna rafforzerà il legame con la nostra community, per dare voce a una rete di appassionati che si riconoscono nei nostri stessi valori e si lasciano ispirare dalla potenza della musica e dei colori” afferma Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia.

Il progetto Feel The Tones, Feel The Pulze è stato ideato e curato dall’agenzia Ogilvy Italia che ha creato il concept strategico e creativo, definito il piano integrato di comunicazione della campagna e gestito le attività PR & Digital PR. Durante la realizzazione del progetto, l'agenzia ha collaborato con diversi partner: The Vision, mainmedia partner e responsabile della produzione e canale di visibilità principale della campagna; Hoopygang che ha fornito supporto per l'amplificazione influencer marketing.

Per ulteriori informazioni: https://www.pulze.com/it-IT