Cammino in narrazione "il viaggio del sommo poeta - la rosa di Dante e la Tuscia"

Domenica 22 agosto, alle ore 10:00, l’associazione socio-culturale Il fascino del passato organizza un cammino in narrazione presso la pineta dei Monti Cimini (bivio per Canepina), dal titolo “Il viaggio del Sommo Poeta - La Rosa di Dante e la Tuscia”. Sarà un vero e proprio viaggio dantesco, nelle viscere della terra, un percorso di espiazione dei peccati che ricongiunge il pellegrino smarrito alla concretezza del mondo. Introdurranno il Narratore di Comunità Marco Rossi, in abito dantesco, la social media manager Aurora Montanaro nelle vesti di Beatrice e lo scrittore e giornalista Giuseppe Rescifina come cornice storica. Al termine del cammino, possibilità di pranzare al sacco presso l’area pic-nic organizzata.Evento organizzato in collaborazione con Archeotuscia e TusciaE20, nel rispetto delle normative anti-covid.

