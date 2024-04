Cammini Aperti, escursioni gratuite nel Lazio

Sabato 13 e domenica 14 aprile torna Cammini Aperti, l'iniziativa che coinvolge venti regioni con l'avvento della primavera. L'evento ha l'obiettivo di valorizzare dei cammini italiani all’insegna della lentezza, dell’accessibilità e della sostenibilità.

L'evento, che è aperto a tutti, camminatori e non, coinvolge anche il Lazio, con alcuni itinerari suggestivi che vale la pena scoprire.

Cammini Aperti nel Lazio

In particolare, nella nostra regione, sono due i Cammini Aperti accessibili sabato 13 e domenica 14 aprile. Il primo è il "Cammino di San Benedetto", in programma sabato 13 aprile. Una passeggiata da Licenza agli Eremi di San Cosimato, passando per Mandela, sulle orme di San Benedetto nella Valle dell’Aniene. Il secondo è, invece, il "Cammino della luce, via Amerina", un percorso, in programma domenica 14 aprile, da Nepi a Castel Sant’Elia, tra Forre e vie Cave in territorio Falisco.

Cammino di San Benedetto

Un’escursione di 9,6 km tra Licenza, Mandela e il territorio di Vicovaro, sul Cammino di San Benedetto tra splendidi panorami e un ambiente così poco antropizzato da farci dimenticare che siamo ad appena 40 km dal centro di Roma.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso Vicovaro (la posizione esatta sarà comunicata dopo l’iscrizione), dove un bus navetta gratuito porterà i partecipanti a Licenza per la partenza dell’escursione. L’escursione, molto panoramica, prenderà l’avvio all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - nel cui territorio è conservata la villa del poeta Orazio - risalendo un crinale da cui potremo godere della vista dei monti Simbruini, dei monti Ruffi e dei monti Carseolani. Raggiunta località Pian di Papa, tanto cara a Papa Giovanni Paolo II, si scenderà a visitare il piccolo borgo di Mandela posto su un poggio tra il torrente Licenza e il fiume Aniene. L’escursione proseguirà con la visita degli Eremi Benedettini di San Cosimato a Vicovaro. Il ritorno a Licenza avverrà attraverso un bus navetta gratuito. Maggiori informazioni a questo link.

Cammino della luce, via Amerina

Una domenica mattina tra le meraviglie dell’agrofalisco in un territorio di plurimillenaria bellezza con un anello che partirà da Nepi, città delle acque per raggiungere Castel Sant’Elia e tornare su tratti dell’antica Via Amerina, forre e suggestive vie cave scavate nel tufo.

Un popolo antico, i Falisci, vivevano questo territorio. Avevano alcuni tratti culturali etruschi e altri latini. Si parte da Nepi, in provincia di Viterbo, per addentrarsi all’interno del bosco del Fossitello per raggiungere le prime tagliate tufacee (vie cave) della via Amerina. Dopo aver visitato la Basilica ci si immerge di nuovo nella natura in direzione Nepi tramite un bellissimo sentiero panoramico che offrirà bellissime vedute dei due borghi contornati dal paesaggio delle Forre. Prima di tornare al punto di partenza gli escursionisti potranno vivere l'emozione di transitare per i Cavoni, spettacolari tagliate di epoca pre romana scavate nel tufo. Ritrovata quindi sui nostri passi la Via Amerina si oltrepasseranno le mura Farnesiane di Nepi attraverso Porta Nica al di là della quale si potrà ammirare la bellissima Cascata di Cavaterra per poi tornare al vicino punto di partenza. Maggiori informazioni a questo link.