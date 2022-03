Camminata in Rosa a Sacrofano

Sport e musica sono protagonisti a Sacrofano in occasione della “Camminata in Rosa”, un’iniziativa organizzata in occasione della Festa della donna da CIAO LAB Aps insieme all'Università Agraria di Sacrofano e alle Associazioni Teoremi.net, T-Rekking?e SiAmo Sacrofano.

Sabato 12 marzo a partire dalle 11 (ritrovo presso via per Castelnuovo angolo via Valle Lombarda), gli abitanti del territorio sono invitati a partecipare ad un’escursione facile di 3 kilometri e ad assistere successivamente ad un concerto di musica contemporanea.

L’iniziativa, destinata agli adulti e ai bambini sopra i cinque anni, permetterà di raggiungere in circa un’ora di cammino la località Santa Maria (Sacrofano) e di visitare, attraverso una descrizione dei luoghi, i resti dell’omonima antica chiesa. Nella stessa suggestiva cornice si terrà, dopo un pranzo al sacco a carico dei partecipanti, un concerto del Quartetto d’Archi Nova Amadeus che eseguirà alcuni brani di musica contemporanea del repertorio del M° Ennio Morricone.

La giornata, che vuole essere occasione di incontro all’aria aperta per più di una generazione, si realizza sotto la guida di Andrea Rapini, guida ambientale escursionistica Aigaie e di Giannicolombo Gualerni, esploratore veientano (www.agerveientanus.com).

L’evento “Camminata in Rosa” nasce per valorizzare il territorio con i suoi luoghi più antichi e nel contempo il patrimonio musicale e culturale contemporaneo. CIAO LAB Aps opera da anni nei settori della cultura, musica, arte, teatro, tempo libero e turismo; è costituita da un team che organizza momenti di incontro culturali in location prestigiose situate sul territorio della Regione Lazio, cornici dove la passione degli organizzatori e la professionalità degli artisti e musicisti incontra un pubblico sempre partecipe e caloroso.

L’iniziativa è realizzata con la partecipazione dalla Associazione “Nova Amadeus” e il suo Quartetto d’Archi. L’Associazione ha al suo attivo la realizzazione di grandi spettacoli operistici con la sua omonima Orchestra, eventi sinfonici e cameristici di altissimo livello qualitativo; ha sviluppato una larghissima esperienza professionale nelle principali strutture teatrali italiane, attraverso la realizzazione di progetti comprendenti tutte le forme musicali e di spettacolo.

L’intera iniziativa si svolge nel rispetto delle regole di distanziamento sociale previste dalla vigente normativa Anti Covid. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Quota di iscrizione: Adulti 5.00 €, bambini gratuito.