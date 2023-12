Il camion della Coca-Cola fa tappa a Roma

Prezzo non disponibile

"Il mondo ha bisogno del Babbo Natale che è in te", con questo slogan, anche questo Natale, il camion di Coca Cola torna a fare tappa nelle città italiane per portare tutta la magia natalizia.

Il tour del magico villaggio di Natale, con tante sorprese e attività, farà tappa anche a Roma. Quando?

L'appuntamento è per domenica 10 dicembre, presso il Maximo Shopping Center, nell'area eventi del centro commerciale, in Via Laurentina, 865. L'iconico e illuminatissimo truck sarà presente dalle 11 alle 21.

