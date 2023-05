Camilla Noci & Os Parçeiros in concerto al Charity Café

Alla fine degli anni ’60 una folgorante onda di creatività, chiamata bossa nova, invase la musica brasiliana con le nuove melodie che Jobim scrisse insieme ai suoi parceiros, ovvero collaboratori, autori e musicisti. Camilla Noci, cantautrice e interprete romana, innamorata della musica brasiliana in tutte le sue sfumature, dalla bossa nova all’ Mpb, dallo choro al samba, cerca di farla rivivere con l’ausilio dei suoi “parceiros” .



Il quartetto ripropone brani tradizionali di Antonio Carlos Jobim, Carlos Lyra, Caetano Veloso, Baden Powell, Chico Buarque, Dorival Caymmi...ma anche quelli dell’ MPB di Djavan, Ivan Lins, Gilberto Gil, Alcione. Lo stile esecutivo è un distillato moderno dell’essenza della musica popolare, da cui deriva la Bossanova, elegante stilizzazione ritmica del samba. Non mancano contaminazioni afroamericane e Jazz, infatti i l legame tra jazz e musica brasiliana è sempre stato molto forte fin dagli anni ‘50, quando con la bossa nova le strutture ritmiche vengono ridotte e ricondotte alla loro essenzialit à , trasformate in un ritmo sincopato con un accento in levare, la cui asimmetria ricorda le trame jazzistiche.



Line-up

Camilla Noci: voce & percussioni brasiliane

Sebastian Marino: piano

Andrea Colella: contrabbasso

Valerio Vantaggio: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione