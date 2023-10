Calvino Day: un incontro al Pigneto alla scoperta della stanza dello scrittore e dei suoi libri

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (15 ottobre 1923), La Mia Libreria organizzerà “Calvino Day”, un incontro dedicato allo scrittore, ai suoi libri e alle carte d’archivio che raccontano la sua attività e i legami con i maggiori artisti e intellettuali dell’epoca.



-Ore 11.00 Staffetta di letture di brani di Italo Calvino. I lettori della libreria si alterneranno liberamente al microfono per leggere ad alta voce il loro brano preferito

scelto tra gli scritti di Italo Calvino.



-Ore 11.30 La stanza di Italo Calvino e i suoi libri. – Dialogo con Marco Cavietti, funzionario archivista. Con Marco Cavietti, racconteremo Italo Calvino autore e lettore, prendendo spunto dall’allestimento della sala dedicatagli nella Biblioteca nazionale centrale di Roma e inaugurata nel 2021, dove è stato ricostruito il salotto della sua abitazione in Campo Marzio che fu anche il suo laboratorio di scrittura. La sala della Biblioteca nazionale centrale, come un tempo la casa di Calvino, ospita la biblioteca e l’archivio dello scrittore nel loro ordinamento originario e con i suoi stessi arredi e strumenti di lavoro: le sue macchine da scrivere, il tavolo del terrazzo seduto al quale Calvino elaborò “Palomar”, quadri e ritratti realizzati da suoi amici artisti come Toti Scialoja e Gianfranco Baruchello. È qui, tra i suoi libri, i suoi documenti e i suoi oggetti, che si ripercorrono la vita, le opere e le relazioni intessute da Calvino con colleghi e amici, ancora oggi fondamentali per accostarsi alla sua scrittura.