Caligola-Underdog/Upset al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo sabato 5 e domenica 6 febbraio, in prima regionale, il Teatro Del Carretto presenta Caligola-Underdog/Upset, regia e drammaturgia di Jonathan Bertolai, con Ian Gualdani. I drammi interiori di Caligola sono l’occasione per indagare i giovani di oggi alle prese con i dubbi sul futuro, scontrandosi con un mondo assurdo, nel quale conquistarsi il diritto di esistere e di emergere.

Lo spettacolo

Il desiderio che ha guidato lo studio e la drammaturgia dello spettacolo è nato nella primavera 2019, ben prima della pandemia, e ha trovato in questi ultimi mesi nuovi motivi di urgenza. La scelta di esplorare il personaggio di Caligola e i suoi drammi interiori, trae origine dalla necessità di indagare il mondo giovanile con i dubbi nei confronti del futuro. Un tema che ora si rivela ancora più di scottante attualità, innestandosi in un panorama caratterizzato da un’incertezza globale in termini economici, politici e culturali, oltre che sanitari.

Così come Caligola voleva “semplicemente” la luna, anche al giorno d’oggi le nuove generazioni si scontrano con un mondo assurdo, nel quale devono conquistare il loro diritto di esistere e di emergere, a partire da un contesto a loro completamente sfavorevole. Devono combattere come se fossero su un ring, e, per continuare in questa metafora, come un pugile dato per sfavorito (underdog) a volte riescono con determinazione e follia a ribaltare i pronostici (upset).

Produzione Teatro Del Carretto; regia e drammaturgia Jonathan Bertolai con Ian Gualdani