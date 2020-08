Calici di stelle: degustazione sotto le meraviglie del cielo

Torna a Marino “Calici di Stelle”, la manifestazione più amata dagli enoturisti e amanti del vino, all’insegna della cultura e del “buon bere”. Nella serata di sabato 8 agosto nel cuore della cittadina castellana la degustazione di eccellenze vinicole e gastronomiche sarà abbinata all’osservazione delle meraviglie del cielo. L’evento, promosso a livello nazionale dall’Associazione Città del vino e dal Movimento del turismo del vino, è organizzato dal Comune di Marino e dall’Associazione GreenMind e vede la partecipazione, tra gli altri, dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA).



Il tema della nuova edizione della manifestazione dedicata al vino è “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, citazione della Divina Commedia, che invita alla ripartenza. Con l’auspicio che nella notte delle stelle cadenti siano tantissimi gli enoturisti a brindare a una ritrovata normalità dopo le negative vicissitudini provocate dalla pandemia e nonostante le limitazioni che potranno ancora persistere.



In occasione dell’evento “Calici di Stelle” a Marino sarà possibile degustare un buon vino e contemporaneamente lasciarsi incantare dalle suggestive scie delle Perseidi e dalle altre meraviglie del cielo notturno, in compagnia degli esperti dell’ATA.



Nel Belvedere di Largo Oberdan di Marino, luogo privilegiato per l’osservazione astronomica, verranno allestiti i telescopi dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. Durante la serata sarà possibile osservare tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e ai telescopi. Protagoniste indiscusse della serata, le ben note “stelle cadenti”, che quest’anno promettono uno spettacolo davvero eccezionale.



I partecipanti all’evento, a partire dalle ore 18:00 e fino alle 24:00, potranno assistere inoltre agli spettacoli multimediali di astronomia nel Planetario itinerante dell’Associazione, allestito nel cortile interno di Palazzo Colonna. Sotto la cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo del mese, con l’ausilio di video immersivi a 360°.



Info & Costi



- contributo per l’accesso al Planetario: 5 euro;

- osservazione ai telescopi gratuita



Per partecipare agli spettacoli nel Planetario (in programma ogni ora, a partire dalle 18:00) è necessario prenotarsi:

- compilando il modulo disponibile al link https://lnx.ataonweb.it/wp/2020/07/calici-di-stelle-a-marino-in-scena-eccellenze-vinicole-e-astronomia/

- o sul posto, nella serata dell'8 agosto

⇒ Occorre presentarsi 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo