Calici di stelle: notte di vino, note di stelle dal tramonto all’alba

Avrà inizio il 29 e 30 luglio proprio a Marino il calendario eno-astronomico 2022 più atteso dagli amanti del vino che, fino al 15 agosto, toccherà le piazze e i borghi più belli d’Italia.

L’evento “Calici di Stelle 2022”, organizzato da Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Città del Vino con il patrocinio dell’ENIT agenzia nazionale del turismo, in collaborazione con il Comune di Marino e l’Associazione Idee in Fermento, vede protagonista il vino, eccellenza del nostro territorio, che si unisce alle stelle nel suggestivo scenario del centro storico, con iniziative culturali in un clima di festa tra street food e musica.

Completa lo spettacolo, la performance artistica di SegaturArt che prende vita proprio in questo weekend in occasione dei festeggiamenti in onore della ‘Madonna de U Sassu’, tradizione e storia si uniscono dunque ‘dal tramonto all’alba’. Il programma si snoda tra le vie più suggestive proponendo numerose attività di intrattenimento:

Venerdi 29 luglio

ore 18:00 Belvedere l.go Oberdan Apertura degustazione vini, percorso enogastronomico e musica lounge a cura dell’Associazione culturale Idee in Fermento; ore 18:30 Via Roma Passeggiata Turistica “Sentiero de u’ Sassu” a cura del Comitato Festeggiamenti ‘Madonna de ‘u Sassu’ e dell’Associazione Cantine Storiche

ore 20:30 Scalinata Palazzo Colonna Premiazione del XX Concorso Nazionale Città del Vino – medaglia d’oro a Gotto d’Oro Società Cooperativa con il vino ROMA DOC Malvasia puntinata del 2021 e Cantine Nicolini s.r.l. con il vino Igp Lazio Rosso Merlot 2019 raffinato in barrique, a cura dell’Associazione Comune di Marino comunemarino @ComuneMarino COMUNE DI MARINO App. Municipium Nazionale ‘Città del Vino’ e l’autorizzazione del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Ore 21:30 Scalinata Palazzo Colonna Concerto “Da New Orleans allo Swing” a cura dell’Associazionene Cento Città in Musica

Ore 22:00 Belvedere l.go Oberdan Osservatorio Astronomico a cura dell’Associazione Tuscolana Astronomica

Ore 22:30 Visita Marino Sotterranea A cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e prenotazioni 333.6723842.

Sabato 30 luglio

ore 18:00 Belvedere l.go Oberdan Apertura degustazione vini, percorso enogastronomico e musica lounge a cura dell’Associazione culturale Idee in Fermento;

ore 18:00 VIII Edizione SegaturArt A cura del Comitato Festaggiamenti ‘Madonna de ‘U Sassu’;

ore 18:30 Piazzetta di Largo Santa Lucia Tour Enogastronomico “di Cantina in Cantina” a cura dell’Associazione Cantine Storiche, per info e prenotazioni 320.8459422;

ore 20:30 Visita Marino Sotterranea A cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e prenotazioni 333.6723842;

ore 21:00 Scalinata Palazzo Colonna: Concerto “La voce dell’Arpa” a cura dell’Associazione Cento Città in Musica;

ore 22:00 Belvedere l.go Oberdan: Osservatorio Astronomico a cura dell’Ass.ne Tuscolana Astronomica;

ore 22:30 Visita Marino Sotterranea A cura dell’Archeoclub dei Colli Albani, per info e prenotazioni 333.6723842.

“Presentiamo con grande orgoglio questa edizione di Calici di Stelle dove tradizione e storia accompagnano le nostre eccellenze. Il vino rappresenta le nostre radici e quest’anno due delle nostre cantine più storiche riceveranno un premio proprio dall’Associazione nazionale ‘Città del Vino’, un onore premiarli proprio qui nella nostra Marino”, ha dichiarato l’Assessore alle attività produttive Rinaldo Mastantuono.

“Una festa dedicata al vino ma non solo: musica, spettacoli, experience e il clima festoso dello street food renderanno magico il centro storico per due notti indimenticabili da vivere dal tramonto all’alba”, ha sottolineato l’Assessore al Turismo e allo Spettacolo Roberta Covizzi.

“Essere Consigliere nazionale dell’Associazione Città del Vino, è un impegno in primis verso Marino, con una promozione del turismo e dei prodotti del nostro territorio, obiettivo fondamentale anche di questa manifestazione. E’ stato fatto un grande lavoro e auguro a tutti i cittadini di vivere a pieno le iniziative proposte per riscoprire alcune delle nostre bellezze all’insegna del divertimento”, queste le parole del sindaco Stefano Cecchi.

Scarica qui il programma in Pdf

Foto dalla pagina Facebook di Calici di stelle