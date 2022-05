Calendimaggio al Castello Orsini Cesi di Sant'angelo romano

Sabato 14 Maggio alle ore 18.00 l’associazione Culturale Federico Cesi, organizzerà al castello Orsini Cesi di Sant'Angelo Romano, la prima Festa Medievale di Calendimaggio

Calendimaggio era un’antica festa che si celebrava i primi di Maggio inneggiando alla natura in fiore e alla bellezza delle fanciulle.

La festa inizierà con un aperitivo sulle splendide terrazze del castello dalle quali si gode un panorama mozzafiato sulla campagna romana.

Brinderemo salutando il sole che tramonta per poi scendere nella corte medievale scoperta dove si svolgerà un vero e proprio banchetto medievale.

Tavola quadrata all'aperto con animazione di musici , giocoliere e mangiatore di fuoco.

Sarà una serata all'insegna della spensieratezza e dell'allegria in un ambiente unico, il castello Orsini Cesi di Sant'Angelo Romano,ridente borgo medievale alle porte di Roma.

Una piccola gita fuori porta vi darà modo di conoscere uno dei tanti luoghi "gioiello" della nostra Italia.



Costume medievale consigliato ma non obbligatorio.



Prenotazione obbligatoria 347 6155294 –