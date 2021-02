Musica al Caffè Greco, il concerto dedicato ad Aznavour

Il Caffè Greco apre le porte alla musica e si offre quale location di eccezione per eventi artistici da realizzare in sicurezza per la diffusione via web.

Venerdì 12 febbraio, alle ore 21, il Teatro Francese di Roma trasmette il concerto “Vous permettez, Aznavour?” dedicato al celebre cantante francese interpretato da Michelangelo Nari e curato da Helene Sandoval, direttrice del teatro. Un’esibizione che coniuga le melodie di Aznavour con i tesori della Sala Rossa dell’Antico Caffè Greco di via Condotti.

“Abbiamo realizzato questo evento in collaborazione con l’Antico Caffè Greco – spiega Helene Sandoval – perché è il simbolo della cultura italiana e globale. La cultura è più forte, la cultura non si ferma.”

Con le voci di Michelangelo Nari e Rosy Messina, Mauro Scardini al piano, Stefano Marazzi percussioni, Patrizio Sacco contrabbasso. Produzione del Teatro francese di Roma.

Il link al teatro Francese di Roma con il video trailer del concerto e tutte le info: https://teatrofrancese.com/