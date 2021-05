Caffarella, avventura tra storia e natura

Domenica 16 maggio, alle 10.30 e alle 16 in programma la visita guidata "Caffarella. Avventura tra natura e storia"

Archeo trekking all’insegna dell’avventura nella sorprendente cornice del Parco della Caffarella, situato tra le Mura Aureliane, Via Latina, l’Appia Antica e Via dell’Almone.

Obiettivo della visita è quello di scoprire un aspetto insolito di Roma passeggiando nella valle attraversata dal fiume Almone, sacro agli antichi, tra i resti archeologici di sepolcri, ville, torri e opere idrauliche del nostro passato antico e recente.

La durata è di circa 2 ore e mezza. Adatta ad adulti e bambini. Si raccomanda di indossare abiti e scarpe comode e di portare una bottiglietta di acqua.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida: Romina. Cell: 3478685615 - 10guidesofrome@gmail.com

Appuntamento ore 10.30 e ore 16.00 in Via Gennaro Mondaini angolo con Via De Bildt

Si richiede l’invio di una email a 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 3478685615 specificando:

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico (questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

Costo visita:

€ 10 intero

€ 5 sconto 6-18anni

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio.

al fine di rendere più agevole la visita guidata e nel rispetto della distanza di sicurezza, è necessario il noleggio di auricolari (rigorosamente sanificati) al costo di € 1,50.