Torna il Cacio e Pepe Festival da Eataly Roma

Roma - Sembra un primo piatto di facile realizzazione ma in realtà non lo è affatto. La Cacio e Pepe è un must della cucina romana che viene eseguita con pochi ingredienti di qualità e che richiede una grande maestria. Nata nel mondo della pastorizia, è una delle specialità immancabili nei menu dei ristoranti romani.

E così lo store di Roma ha deciso di chiudere la celebrazione per i quindici anni di Eataly, con un Festival dedicato allo Cacio e Pepe che si terrà al Terzo Piano dal 28 al 30 gennaio. Alcuni dei più celebri rappresentanti del panorama gastronomico romano porteranno ricette classiche e rivisitate: Felice a Testaccio preparerà i Tonnarelli cacio e pepe, l’Osteria Fratelli Mori farà degustare le Mezze maniche cacio e pepe, Alari i Cannelloni di ricotta con crema cacio e pepe e le Polpettine con crema cacio e pepe. Trattoria Verbano farà le Fettuccine cacio, pepe e baccalà e le Puntarelle cacio e pepe.

Il Pastificio Secondi realizzerà i Ravioli ripieni di cacio e “pepe rosso Kampot della Cambogia” con guanciale croccante; i Ravioli ai carciofi alla romana con crema di cacio e “pepe Terra, selezione di pepi” e limone; la Mattonella di lasagna fritta cacio e “pepe bianco Muntok dell'Indonesia” e “pepe nero Sarawak della Malesia”. La scelta del pepe per la creazione di ogni piatto del Pastificio Secondi è realizzata in collaborazione con L'Emporio delle spezie.

Manforte delizierà i presenti al Festival con il Supplì cacio e pepe (gluten free), le Patate fresche maltagliate con salsa fatta in casa cacio e pepe (gluten free), l’ Hamburger (di manzo o vegetariano) con rucola, pomodoro e salsa calcio e pepe.

Tutte le proposte saranno abbinate alle birre artigianali proposte da Beer Fellas e alla selezione di vini e bibite analcoliche al Bar di Eataly.

Oltre a degustare piatti si potrà prendere parte anche a una serie di interessanti attività e incontri: sabato 29 gennaio dalle ore 19.00 alle 22.00 si potranno mettere le mani in pasta nel corso "La cucina romana: i primi" con Alessandra Mariani, chef della didattica di Eataly.

Sempre sabato 29 gennaio alle ore 20.30, Mauro Secondi, del Pastificio Secondi e Fabio Gizzi, dell'Emporio delle spezie, saranno protagonisti dell’incontro "Cacio e pepe: alla scoperta dei sapori". Un momento durante il quale racconteranno la storia delle diverse varietà di pepe e il loro utilizzo in cucina, guidando i presenti in un viaggio sensoriale e antropologico tutto da scoprire.

L’ingresso al Festival è gratuito ed è consentito solo con Green Pass rafforzato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid.