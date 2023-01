Cacio e Pepe Festival 2023

Per tutti gli appassionati del primo piatto della tradizione romana, torna, alla sua quarta edizione, il Cacio e Pepe Festival. Dal 20 al 22 gennaio, al terzo piano di Eataly, sarà un weekend all’insegna del gusto dedicato a uno dei piatti più iconici della cucina romana.

Una selezione delle migliori realtà romane ti aspetta al terzo piano di Eataly per far provare la cacio e pepe in tantissime versioni. I partecipanti all'evento potranno scegliere la propria ricetta preferita tra il classico tonnarello, la pasta ripiena, i fritti e molto altro. Il tutto accompagnato da vini laziali selezionati dalla grande enoteca di Eataly e birra artigianale del territorio.

Non mancheranno show cooking dedicati, lezioni di cucina, intrattenimento musicale e laboratori creativi per bambini.

Come funziona Cacio e Pepe Festival, date e orari

Le date e gli orari:

Venerdì 20 gennaio | 19.00 - 24.00

Sabato 21 gennaio | 12.00 - 16.00 | 19.00 - 24.00

Domenica 22 gennaio | 12.00 - 16.00 | 18.00 - 22.00

Modalità di pagamento:

Ingresso gratuito

- Tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni. Per mangiare e bere al terzo piano si potranno acquistare i gettoni alle casse dedicate (1 gettone = 2 euro)