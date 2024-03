Caccia alle uova a Luneur Park

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una grande caccia alle uova attende a Pasquetta (e non solo) tutti i bambini al Luneur Park. I più piccoli, il 1 aprile e poi, ancora, sabato 6 e domenica 7 aprile, dovranno cimentarsi nella ricerca di migliaia di piccoli ovetti tra i fiori ed i cespugli del Giardino delle Meraviglie. Chissà quali sorprese e premi potranno trovare all’interno delle magiche sfere.

Il programma della Caccia alle uova

Alle ore 12 e alle 16:30 tutti a rapporto presso il palco del Bruco Circus per attendere il via ed iniziare la corsa alla ricerca delle uova disseminate in alcune misteriose aree del Parco. Velocità e scaltrezza saranno fondamentali nella ricerca degli ovetti vincenti.

Alle ore 15, invece, sarà la magia del Circo dei Folli ad attrarre grandi e bambini, con un arcobaleno di musiche, balli e fantasia. Non mancherà il servizio Truccabimbi.