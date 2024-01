Caccia ai tesori della Befana

Quest'anno i bambini e i loro genitori potranno vivere un'epifania avvincente al Museo delle Carrozze d'Epoca di Roma. Sabato 6 gennaio, la Befana attende tutti i bambini in via Andrea Millevoi 693, per una sfida incredibile: una caccia al tesoro tra le meraviglie del passato.

Solo i più abili potranno risolvere gli indovinelli, scoprire le storie curiose e trovare i dolci nascosti tra più di 150 carrozze da ogni epoca e parte del mondo.

E chi riuscirà a riempire la propria calza, avrà una sorpresa speciale: la Befana in persona farà visita. Non porterà il carbone, però, ma tanta allegria e divertimento.

I genitori, mentre i più piccoli sono coinvolti nella caccia al tesoro, potranno accompagnarli in questa avventura e godere di una visita guidata tra i 150 esemplari di carrozze e slitte di ogni epoca, ammirando la bellezza e l’eleganza di questi mezzi di trasporto.

Un evento per tutta la famiglia, per celebrare l’epifania in modo divertente e dolce. La prenotazione è su turni ed è obbligatoria.