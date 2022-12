Caccia ai Tesori della Befana

Costo: 8€ bambini – 8€ adulti - Biglietto gratuito per bambini con età inferiore ai 4 anni

Prezzo Costo: 8€ bambini – 8€ adulti - Biglietto gratuito per bambini con età inferiore ai 4 anni

Orario non disponibile

Quando Dal 06/01/2023 al 06/01/2023 Orario non disponibile

Il 6 Gennaio la Befana invita tutti i bambini ad una vera e propria caccia al tesoro al Museo delle Carrozze d’Epoca di Roma.

Tra indovinelli e storie divertenti i bambini potranno cercare insieme i dolci nascosti tra carrozze e slitte di ogni epoca. Se riusciranno a trovare tutti i dolcetti e riempire la calza, la Befana in persona comparirà-

E i genitori? Nel frattempo potranno dedicarsi una meravigliosa visita guidata tra carrozze e slitte di ogni epoca in 150 esemplari.

Evento per famiglie, bambini e genitori, per passare un'Epifania più dolce.

Quando? Venerdì 6 Gennaio. In più turni disponibili (chiamare il numero 0651958112 o scrivere a carrozzedepocastaff@gmail.com per scegliere il proprio turno)