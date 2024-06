Caccia agli Indizi: lettura e visita-laboratorio alle Collezioni Preistoriche per le Giornate Europee dell'Archeologia

Bambini e bambine potranno scoprire le Collezioni Preistoriche del Museo delle Civiltà attraverso la lettura dell’albo illustrato Caccia alla tigre dai denti a sciabola, che sarà seguita dalla visita-laboratorio Caccia agli indizi tra le sale del Museo. Una vera e propria caccia al tesoro alla scoperta degli oggetti e delle storie che si celano tra le vetrine del museo, seguendo indovinelli e ricercando tracce. Un viaggio nel tempo, dal Paleolitico al Neolitico e fino all’Età del Bronzo, per identificare alcuni elementi peculiari della vita quotidiana durante la “Preistoria”.



Per lo svolgimento dell’attività si consiglia di portare con sé una piccola torcia per diventare… esperti cercatori.



Attività per bambine/i e famiglie (età consigliata dai 6 agli 11 anni)

Prenotazione obbligatoria (attivate al raggiungimento di min. 10 bambini/bambine)



Per maggiori informazioni e prenotazioni (da effettuarsi entro le ore 14.00 del venerdì precedente alla visita): e-mail: didatticamuciv@abintra.it | tel. 375.8323206 (lunedì-venerdì, 09.00-14.00)