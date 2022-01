Caccia agli animali e ai più piccoli obelischi di Roma

Visita didattica per famiglie con bambini. Desiderate far conoscere Roma ai vostri figli e far vivere loro un’esperienza divertente che gli rimarrà impressa? Passeggiando per le vie, piazze e vicoli della città, attraverso indizi e indovinelli, scopriremo un affollato zoo di animali di pietra, ma anche "piccoli" obelischi e tante curiosità sulle tracce della divinità egizia Iside e del suo antico e misterioso santuario nel Campo Marzio.

Il percorso tematico si svolge tutto all'esterno, e partirà con un numero minimo di 9 partecipanti (età consigliata dai 6anni in su)

Tutte le informazioni sulla visita guidata

GUIDA: NATALIA, 338 3929926

APPUNTAMENTO: ore 11.00 in Largo di Torre Argentina di fronte al Teatro

Durata: 2 ore massimo

Costo comprensivo del noleggio auricolari: €11,50: adulti; €7,50 bambini

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tel: 338 3929926 . E-mail: 10guidesofrome@gmail.com fino a un giorno prima. Le visite si svolgono sempre nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle normative anti-covid. Distanziamento e uso della mascherina FFP2