L’esposizione Cabinet D’Amateur del maestro Roberto Di Costanzo nasce dal desiderio di fondere il disegno nella sua raffinata evoluzione scultorea.

Un’indagine grafica che, partendo dalla scultura classica, intende tributare il maestro Michelangelo Buonarroti nella sua magistrale veste di scultore.

Di Costanzo investiga così la nuova concezione dell’arte michelangiolesca che chiude il ciclo dell’arte classica, di rappresentazione, ed apre quello dell’arte moderna.

L’artista, attraverso il suo tratto accademico ma tellurico, non rinuncia alla poetica del marmo che sembra voler essere “vivo” e superare così il confine bidimensionale suggerito dalla carta.

Circa quindici le opere in mostra che spaziano da grandi formati a piccoli carteggi da viaggio in una interpretazione grafica che unisce la tecnica dell’inchiostro di china con il pastello ed il gessetto.

Il ritrattista Di Costanzo inaugura così una sua nuova stagione dell’arte figurativa che vede nel tributo alla scultura il ritorno all’essenziale, alla forma pura, al dettaglio che suggerisce però un’incompiutezza finale delle figure, metafora esistenziale del vivere.

Un atteso ritorno alla ritrattistica dopo le ultime esposizioni sul “Carnet de Voyage Roma Milano Parigi”, e “A Rebours - Controcorrente” inaugurate nel suo prestigioso atelier di Via Giulia in Roma ed il suo settimo libro illustrato “Roma. Viaggio segreto con Eros”, edito da Edizioni Efesto.

Cabinet D’Amateur di Roberto Di Costanzo sarà visitabile in modalità contingentata, fino al prossimo 31 ottobre, dal martedì al sabato dalle ore 17.00 alle 21.00, presso Roberto Di Costanzo Atelier Via Giulia 111, 00186 Roma, info e prenotazioni 333-4685413. Vernissage 8-9-10 luglio dalle ore 18.00 alle 22.00



Breve Biografia di Roberto Di Costanzo:

Roberto Di Costanzo. Illustratore, ritrattista, pittore. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume, scenografia e arredamento per il cinema sotto la guida del suo mentore, il Maestro costumista Piero Tosi. Comincia quindi a lavorare come illustratore per numerose case editrici italiane ed estere tra cui Azimut e Editions Nomades. Dopo molte mostre collettive e personali in Italia, presenta le sue opere all’Espace Pierre Cardin su invito dello stesso Pierre Cardin. I suoi lavori vengono poi esposti alla Casa dell’Architettura di Roma, all’Institut Français - Centre Saint-Louis e alla 71esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nel 2019 ha inaugurato il suo atelier in Via Giulia 111, nel cuore di Roma, dove propone corsi di disegno, mostre ed eventi culturali; l’atelier vanta come madrina dello spazio Anna Fendi, già estimatrice e collezionista delle opere del maestro.

A dicembre 2020 ha presentato il suo settimo libro illustrato “Roma. Viaggio segreto con Eros”, edizioni Efesto.

Tra le sue ultime mostre personali ricordiamo:



2021 “Gli artisti del Salotto Blu di Odradek” - Libreria Odradek (Roma, Italia)

2020 “A Rebours – Controcorrente” Roberto Di Costanzo Atelier (Roma, Italia)

2019 “Carnet de voyage Roma-Milano-Parigi” Roberto Di Costanzo Atelier (Roma, Italia)

2019 “Arcadia – Storie di trionfi a corte” SpazioCima (Roma, Italia)

2018 “Discours d’Amour” presso Galleria 28 Piazza di Pietra (Roma, Italia)

2018 “Rome rencontre Paris” Galerie de la Sablière (Parigi, Francia)

2018 “Tributo a Milano” Galleria Maiocchi15 (Milano, Italia)

2017 “Doppio Senso” con il maestro Ettore Greco SpazioCima (Roma, Italia)

2017 “Tributo a Roma” Teatro Sala Umberto (Roma, Italia)

2017 “Human Landscape” Galleria 28 Piazza di Pietra (Roma, Italia)

2017 “La mia isola” le Terrazze di Eolo (Stromboli, Italia)

2017 “Gatsby in Rome” Gatsby Cafe (Roma, Italia)

2017 “Roma Amor” P&G Events Via Margutta (Roma, Italia)

