C’Mon Tigre in concerto all’Auditorium Parco Della Musica

Il progetto artistico C’Mon Tigre sarà in concerto all’Auditorium Parco Della Musica mercoledì 30 marzo, per una data che segna il ritorno sulle scene di uno dei progetti più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale.

Da poco è uscito in radio e in digitale?Twist Into Any Shape?il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti. Il brano contrappone, in un connubio di influenze musicali tra loro distanti, le melodie nigeriane e sub sahariane con le produzioni elettroniche nordeuropee.

Tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che si fonda il progetto artistico dei C’Mon Tigre, creato da un’idea di un duo incognito che coinvolge diversi artisti nazionali e internazionali.?