Associazione Culturale Teatro Trastevere, per la stagione Teatro Trastevere dei Piccoli 2023-24, presenta, sabato 25 novembre, ore 16.30, lo spettacolo "C’era una volta..." di e con Angelica Pula.



Betta, figlia di Grimilde, la famosa strega di Biancaneve, sogna di diventare potente e temuta da tutti come la madre ma per farlo dovrà impedire il lieto fine alle favole più famose … ci riuscirà? Un viaggio divertente e travolgente tra pesci, lupi, principesse e rocambolesche imprese di una neo streghetta.

Il racconto di un'avventura fatto di paura, coraggio, divertimento, incontri inaspettati e nuove consapevolezze nella vita di una giovane strega che alla fine non è poi così lontana da quella delle altre bambine. Effetti speciali e burattini..ne vedrete delle belle.



Età consigliata dai 4 agli 11 anni

TESSERA GRATUITA

INGRESSO 7,50 EURO

Teatro Trastevere Roma

info e prenotazioni:

3283546847-3356874664-065814004

info@teatrotrastevere.it