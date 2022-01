Butterfly in concerto al Charity Café

"Butterfly" è il trio formato da Pierpaolo Ranieri, Marco Rovinelli e Bruno Marinucci, musicisti di diversa provenienza incontratisi artisticamente a Roma, città dove attualmente risiedono. E' l'evoluzione di un precedente progetto, il Bruno Marinucci Trio, attraverso cui i tre musicisti hanno iniziato a confrontarsi con un repertorio di brani originali. Nel dicembre 2009 infatti viene realizzato l'album "Nal Tarahara", edito da Rai Trade e Videoradio, composto interamente da brani scritti da Bruno Marinucci e che vede la partecipazione di Bill Evans al sax e Randy Brecker alla tromba.



L’intensa attività live fa maturare nel trio una nuova consapevolezza linguistica e di interazione musicale che fa venire alla luce butterfly, un’entità a tre poli, senza un leader. In totale autonomia, per favorire una maggiore libertà espressiva e temporale, presso lo studio di registrazione del batterista Marco Rovinelli il trio registra due nuovi album. Il primo, “vertigo treatment”, presenta nuove composizioni del chitarrista Bruno Marinucci e del bassista Pierpaolo Ranieri, un disco che rispecchia le tre anime dei musicisti, caratterizzate da una curiosità verso forme linguistiche sempre nuove, che soprattutto rifuggano etichette stilistiche, edito AlfaMusic nel 2016. Il secondo è “Afternoon”, un disco completamente acustico (chitarra acustica, contrabbasso e batteria), esperimento sonoro che presenta tre sole composizioni originali e la rilettura di brani celebri di vario genere, edito da FM records nel 2018. Molto intensa l'attività concertistica che li ha portati in vari club e festival, tra

cui il Deltablues Festival di Rovigo con Seamus Blake e il “Fano Jazz By the Sea” in apertura del concerto di John Scofield.



Line-up

Bruno Marinucci: chitarra

Pierpaolo Ranieri: basso

Marco Rovinelli: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€