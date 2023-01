Burattini e bolle di sapone a Palestrina, l'evento per grandi e piccini

Sabato 14 gennaio 2023 l'Associazione Le Nove Muse Onlus, in collaborazione con Spazio Articolo Nove, organizza un doppio appuntamento dedicato a grandi e piccini!



Si parte alle 16 con lo spettacolo di burattini d’arte a cura della Compagnia Delle Bollicine, organizzato in occasione della "Befana prenestina": "Il bambino ranocchio e la Befana", storia di un bambino che, di capriccio in capriccio, si caccia in un pasticcio, incontra personaggi buffi e alla fine si salva con il magico aiuto della Clown narratrice Bignè, dei bambini e della Befana, che finalmente parte per le vacanze.



Il pomeriggio continua con le sorprendenti bolle di sapone artistiche che coinvolgono tutta la famiglia e il laboratorio di decorazione Burattini in cui ogni bambino potrà personalizzare il proprio personaggio, animarlo e portalo a casa con sé!



La Befana Prenestina è un progetto dell'Associazione Praeneste Eventi, realizzata con il contributo della Regione Lazio e di LAZIOcrea SpA.



Mentre i bimbi giocano, il pomeriggio continua alle 17.30 con la presentazione del libro di Sara Pietrantoni "365 giorni a Roma", edito nella Collana Daje di Tempesta editore, un libro dedicato alla città più unica del mondo con una pillola al giorno tra curiosità, tradizioni, fantasie e reali accadimenti da leggere non necessariamente in sequenza. Sarà una splendida occasione per parlare di Roma, con uno sguardo rivolto anche alla nostra splendida Praeneste. Il ciclo "Libri con vista" è organizzato in collaborazione con l'Associazione Il talento di Roma, Spazio Articolo Nove e Difficile - Libreria&Bistrot.



Per informazioni e conferme, potete scrivere via Whatsapp al numero 340 571 0380