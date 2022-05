"Buongiorno" Gigi D'Alessio & Crew, il concerto in un parco divertimenti

Venerdì 24 giugno, a Cinecittà World, arriva Gigi D'Alessio, per la prima volta in concerto in un parco divertimenti. Il cantautore presenta "Buongiorno", Gigi D'Alessio & Crew, un appuntamento unico in cui salirà sul palco insieme a Clementino, Geolier, Coco, LDA, Enzo Dong, Vale Lambo, MV Killa, Blair, Lele Blade e Samurai Jay.

Per l'occasione, dunque, il parco di Cinecittà World si trasformerà in un grande Villaggio della Musica con uno Stage presso l'Arena Stunt e un Main Stage in Piazza della Televisione dove Gigi D’Alessio e altri interpreti e amici del compositore campano si esibiranno per l’intera serata.

Il cantautore napoletano, di fama internazionale con oltre 26 milioni di dischi venduti, ha vinto il Disco D'Oro con "Buongiorno", il suo diciannovesimo album che contiene 15 rivisitazioni dei suoi brani in collaborazione con altri artisti.