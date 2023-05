Buongiorno ceramica 2023

Prezzo non disponibile

Sabato 20 e domenica 21 maggio torna Buongiorno Ceramica, la più grande festa delle arti d'Italia. In contemporanea in 45 città della ceramicha in Italia si potrà assistere a 48 ore di bellezza.

Nel Lazio, a Civita Castellana, apertura del Museo Archeologico dell'Agro Falisco, mostre di artigiani e laboratori contemporanei di stoviglierie nel Cortile Maggiore del Forte Sangallo. Laboratori di ceramica e mosaico presso il Museo della Ceramica. Apertura botteghe.

A Viterbo si parte venerdì 19 maggio con le scuole: al mattino con gli alunni della scuola primaria che, guidati dai ceramisti, realizzeranno bassorilievi dedicati a Viterbo Città della Ceramica; nel pomeriggio con gli studenti del Liceo Artistico.

Sabato 20 e domenica 21 la festa della ceramica animerà tutto il centro storico con le botteghe e gli atelier aperti che proporranno laboratori e workshop, con i percorsi guidati alla scoperta delle collezioni del Museo della Ceramica della Tuscia, con la visita, il sabato pomeriggio, ai luoghi che conservano testimonianze significative della tradizione ceramica viterbese, con una mostra d’arte presso il Museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Nell'intero weekend la ceramica incontrerà il mondo dei sapori in occasione degli show cooking proposti da Assaggi, il Salone dell’enogastronomia laziale.

A Tarquinia sarà possibile seguire un itinerario raggiungendo alcune botteghe e atelier a piedi, oppure a bordo del “Tbus”, il treno su gomma della Città di Tarquinia.

Inoltre sarà possibile visitare la mostra Grand Tour della AiCC presso Palazzo Buschi, sede della biblioteca comunale e del Museo delle Arti visive.

Ad Acquapendente in occasione di Buongiorno Ceramica il centro Storico si riempirà di esposizioni artigianali, mercatini e apertura dei laboratori artistici e del Museo della Città, sia il Civico che il Diocesano. Il Convegno “Il fiore quale elemento decorativo: dall’arte ceramica ai Pugnaloni di Acquapendente”, rifletterà sulle due principali tradizioni di Acquapendente, ceramica e Pugnaloni (pannelli in legno con decorazioni di fiori e foglie tipici della terza domenica del mese di maggio), si fonderanno in un momento di approfondimento e promozione culturale di rilievo.