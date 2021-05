Buongiorno Ceramica 2021, la gioiosa festa delle arti fa tappa nel Lazio

Sabato 15 e domenica 16 maggio torna "Buongiorno Ceramica!". Una festa mobile delle arti che torna dal vivo e spalanca musei, atelier, laboratori, botteghe di tutta Italia.

Buongiorno Ceramica 2021, forte anche del suo stesso nome, scommette su un "nuovo giorno", scommette sulla ripresa, sulla rinascita, lo fa soprattutto forte della stessa operosa fiducia degli artigiani, di coloro i quali non hanno smesso un attimo di dare forma alle idee, alla creatività guardando avanti. Un'esperienza che si snoderà da nord a sud Italia, in totale sicurezza e con le modalità concesse, ma dal vivo.

Piccoli centri storici, siti di valore artistico e paesaggistico, musei, atelier e laboratori, botteghe, fornaci, artisti, artigiani, tutto cucito da un racconto dell'Italia artigiana e goduto lentamente attraverso il cammino.

Sarà tornare a vivere un'esperienza di viaggio nel Bel Paese, ritrovare il piacere di una "gita fuori porta" molto speciale, entrare in una bottega, incontrare colui che modella, cuoce, smalta, condividere la sua esperienza, tornare a fare acquisti, ridare vita all'Italia più operosa.

Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove negli anni nell'arco di un weekend si sono succedute Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Visite guidate, Workshop, Letture, e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli.

"Con Buongiorno Ceramica! vogliamo promuovere la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani. In questo weekend di maggio che è ormai fisso tutti possono scoprire botteghe, laboratori, atelier, ma anche musei e altri luoghi in cui quotidianamente la ceramica viene fatta e pensata. Il successo crescente di Buongiorno Ceramica! ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un'inclinazione degli italiani. Per questo con AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l'attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l'identità culturale per tanti territori italiani", sottolineano gli organizzatori.

Le iniziative in programma in questo anno sono state ripensate alla luce delle attuali normative Covid e in base al colore delle città, pertanto saranno assicurate tutte quelle iniziative ammesse e che non provocano assembramento alle quali si affiancherà in ogni caso anche un evento digitale nell'arco delle 48 ore. Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it.

Le città che partecipano a Buongiorno Ceramica 2021

Le 45 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.