Buon Compleanno Alberto, l'evento per celebrare l'attore romano

Il 15 giugno è una data speciale, per Roma e non solo: nel 1920, infatti, Alberto Sordi nasceva nella Capitale. E la sua città vuole omaggiarlo con un evento speciale.

Sarà "un momento di festa, quello del 15 giugno – come ha affermato Ciro Intino, direttore della Fondazione Alberto Sordi – per ricordare il grande artista che Alberto Sordi è stato e la profonda umanità che ispirava la sua arte e di cui seppe darci prova. Una data speciale che coincide anche con il ventesimo anniversario della costituzione dell’Associazione Alberto Sordi Onlus, ente gestore di significative attività socioassistenziali con gli anziani nel territorio capitolino. Inizia ad essere nota a tanti l’attenzione di Alberto Sordi agli anziani, sempre più soli in una società che invecchia e che tende a privarli di dignità e ruolo sociale, in particolare nel rapporto con le nuove generazioni. Tutte tematiche di viva attualità che lui seppe vedere con largo anticipo".

Un evento importante, patrocinato dall’Assessorato Grandi Eventi, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale e che si svolgerà in un luogo fortemente evocativo: "come l’anno scorso – conclude Intino – festeggeremo a casa di Alberto: per l’ospitalità offertaci ringrazio la Fondazione Casa Museo Alberto Sordi, a riprova di una collaborazione fra le due fondazioni che, sono sicuro, proseguirà anche in futuro".

Il programma dei festeggiamenti

Il programma sarà inaugurato, alle 18.30, dal concerto tributo della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che si esibirà in Piazzale Numa Pompilio. A seguire, nell’incantevole giardino di Casa Sordi, la serata di gala. L’evento, già sold out, sarà dedicato alla raccolta fondi per l’allestimento della sala multimediale dell’Associazione Alberto Sordi. Ospiti artistici d’eccezione Neri Marcorè, Edoardo De Angelis e Tosca. Prevista, inoltre, la performance musico-teatrale degli amici dell’Associazione Kiki che presenteranno il documentario “Ignisse, una specie di” (Francesco Franzosi/Associazione Kiki).

"Sono felice di avvicinarmi a questo evento, che scopre un’altra, non secondaria, grandezza storica del personaggio Alberto Sordi", ha detto Neri Marcorè.

"Felice di poter partecipare a questa bellissima festa organizzata nel giorno del compleanno di Alberto Sordi. Un artista unico e impareggiabile che si è prodigato nel far divertire, riflettere e commuovere intere generazioni di italiani, maturando al tempo stesso una profonda sensibilità e attenzione alle difficoltà che sono costrette a vivere molte persone anziane. Un esempio della sua lungimiranza e umanità sono le attività del Centro per la Salute dell’Anziano ospitate dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e sostenute dalla Fondazione Alberto Sordi. Una realtà che ho toccato con mano perché ha accolto mio padre. Sono davvero onorata di poter dare il mio contributo", ha detto Tosca.

"Alberto Sordi - ha aggiunto Edoardo De Amicis - ha accompagnato con la sua arte gran parte della mia vita rappresentando, con straordinaria intelligenza, virtù e i difetti, nobiltà e miserie della nostra società. È una grande soddisfazione per me accompagnare, in quest’occasione, un’immagine nuova dell’uomo, che non conoscevo: il Sordi benefattore. Una dimensione ancora più significativa perché vissuta con discrezione pari alla generosità»

Per la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale - ha concluso Dario Giannini - "è sempre un onore partecipare all’evento che commemora il compleanno di Alberto Sordi. Con un concerto dedicato ripercorreremo i temi musicali dei suoi film più celebri. Sarà un corale grazie a nome di tutta la città".