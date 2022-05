Bullo man: musical contro il bullismo con Leo Gassmann, Martina Attili e Matteo Valentini

Nell’ottava Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo di sabato 28 maggio, all’Auditorium della Conciliazione a Roma, va in scena lo spettacolo Bullo Man, promosso realizzato e organizzato dal Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop la cui mission è prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo grazie a ragazzi che sensibilizzano altri ragazzi al rispetto e all’empatia reciproci attraverso le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro.



Bullo Man racconta dello scontro tra due famiglie apparentemente opposte: gli Addams ed i Buonisky. Sul palcoscenico, assieme ad altri 200 giovani artisti, il cantautore Leo Gassmann (figlio e nipote d’arte, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2020 con Vai bene così, un album pubblicato dal titolo Strike, doppiatore di Guy Crood nel film I Croods 2, un nuovo singolo appena uscito intitolato La mia libertà); l’attore Matteo Valentini (La Sposa, con Serena Rossi su Rai1, prima ancora nel videoclip Guerriero di Marco Mengoni, al cinema ne Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno, invitato per un monologo sul bullismo nel programma di Rai1 Laura e Paola, nel cast di musical come Billy Elliot e Evita); la cantautrice e musicista Martina Attili (da XFactor 2018 con la sua toccante Cherofobia dedicata alla sua paura della felicità e un EP omonimo, ai singoli Piccoli eroi e La somma, quest’ultimo in collaborazione con il rapper Mr. Rain).



Sul palcoscenico anche il cantante, influencer e TikToker Michelangelo Vizzini (concorrente ad Amici 19, Michelangelo il suo album d’esordio pubblicato a fine 2021); la TikToker Jasmin Zangarelli detta anche IamZangare; la creator e influencer Nicole Rossi (Il Collegio 3 su Rai2, vincitrice di Pechino Express 2020 con Jennifer Poni come Le Collegiali, Game of Games); la youtuber Diletta Begali detta Didi (un singolo intitolato Come stai? pubblicato la scorsa estate con Karma, giudice nel muro dell’ultima edizione di All Together Now su Canale 5).



Bullo Man è un musical, per ogni età, un cocktail esplosivo di sorprese trasporterà il pubblico in un nuovo mondo dove nulla è come sembra, tra supereroi e follia. Obiettivo: divertirsi. Ma anche scoprire se il bullismo sia semplicemente ciò che appare o anche ciò che non si vede. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto al Centro Nazionale Contro il Bullismo - Bulli Stop per fornire, gratuitamente, la prima assistenza legale, pedagogica, neuropsichiatrica e psicologica a tutti i ragazzi vittime di bullismo e alle loro famiglie e per sostenere le molteplici attività, di sensibilizzazione prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo che il Centro Nazionale svolge in tutta Italia.



Tanti gli ospiti all'evento, tra cui Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, Gabriel Garko, Edoardo Bennato, Luca Tommassini, Sandra Milo, Paolo Ruffini, Enrico Papi, Maria Grazia Cucinotta, Paolo Genovese, Craig Warvick, Francesco Cardamone, Luciano Garofano, Ludovico Aldasio, Mario Tricca, Tobia De Angelis, Francesco Gheghi, Blu Yoshimi, Beatrice Grannò, Pamela D’Amico, Demetra Bellina, Antonia Fotaras, Giacomo Giorgio, Matteo Oscar Giuggioli.