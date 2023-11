BukRomance 2023

Torna Bukromance, sabato 25 novembre, a Cinecittà World. Oltre 100 espositori tra editori, autori e professionisti del settore romance ti aspettano per conoscere nuove storie d’amore e fare un'immersione nel genere romantico. Tra autori affermati, emergenti e appassionati, il viaggio nell’amore sarà assicurato.

Giunto alla sua terza edizione, il festival ha scelto la data del 25 novembre non a caso, una scelta ponderata per contribuire e dare risalto alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in un evento che mette il genere femminile al centro, insieme all’amore.

E lo faremo anche grazie alla partecipazione di autrici che hanno deciso di trattare questa delicata tematica nei loro romanzi, con la delicatezza e l’accortezza che contraddistingue questo genere letterario sempre più amato, andando a toccare tutte le note dell’amore.

BukRomance si conferma come punto di riferimento per il genere romance nel centro-Italia, facendo immergere i visitatori in una bolla d’amore, insieme alle persone che non sono solo innamorate dell’amore, ma che lo sanno anche descrivere in ogni sua forma e sfaccettatura.