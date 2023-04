Bucolica Street Art Tour Experience a Ostiense

Da diversi anni il quartiere Ostiense è diventato protagonista della street art romana, grazie al lavoro di numerosi artisti italiani e internazionali. La trasformazione di quest’area urbana è iniziata nel 2010, con la prima edizione di Outdoor Festival, e da allora non si è mai fermata.

Bucolica sorge proprio nel cuore di questo quartiere e il tour nasce dal desiderio di valorizzarne la bellezza e l’importanza dal punto di vista artistico-culturale per i suoi abitanti e non solo. In compagnia della guida urbana Giulia “Blocal” Riva, sabato 15 aprile si svolgerà una passeggiata tra le vie storiche del quartiere, per scoprire i più bei murales di Ostiense.

La camminata terminerà nella sede di Bucolica di via delle Conce 12a, per assaporare e condividere le specialità del locale. Per il lancio di questa nuova experience, sono stati previsti due diversi momenti nella giornata del 15 aprile: un gruppo mattutino per scoprire la proposta dolce per la colazione e un gruppo pomeridiano per gustare la formula salata per l'aperitivo (previste opzioni vegan e gluten free).

Il tour porterà i partecipanti anche in una tappa esclusiva solitamente non accessibile al pubblico: grazie alla collaborazione con Mob Studios, sarà infatti possibile entrare all’interno degli studi di registrazione per ammirare ulteriori opere di Aloha, Mr. Klevra, DAG (Giuseppe de Angelis), Sten & Lex, Omino71.

Bucolica è un laboratorio artigianale che può essere definito coma una street bakery dall'estetica americana, ma con un'elevata attenzione all'aspetto healthy. Nasce infatti come ciambelleria, un centro di produzione di donuts in stile USA. A differenza degli originali, però, i donuts made in Bucolica sono rigorosamente cotti al forno e preparati senza burro, con ingredienti genuini e selezionatissimi. Nel tempo Bucolica si è affermato come specialista nel campo delle ciambelle (personalizzabili anche con scritte e disegni su richiesta di ogni tipo), ma ad oggi l'offerta è stata ampliata con prodotti dolci e salati che hanno sempre in comune l'utilizzo di ingredienti di qualità, selezionati quanto possibile da commercio equo e solidale, a km zero e biologico. Ne risultano prodotti belli da vedere e soprattutto buoni da mangiare, perché privi di conservanti e additivi chimici, realizzati interamente a mano. Oggi Bucolica ha la sua sede principale in via delle conce 12a nel cuore di Ostiense, immersa nella street art che caratterizza il quartiere e offre una proposta che va dalla colazione al brunch, dal pranzo all’aperitivo.