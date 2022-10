Dal 25 al 27 novembre, Bubbles Revolution, lo spettacolo delle bolle di sapone, arriva al Teatro Olimpico.

Aria, acqua e sapone presentati con destrezza e maestria da Marco Zoppi & Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale; ad oggi hanno esportato il loro show in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti.

Bubbles Revolution al Teatro Olimpico

Bubbles Revolution è un viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. Bubbles Revolution è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore.

In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. Grazie a questo senso di stupore ci sembra di vivere in un mondo davvero magico dove tutto è realmente possibile.

Lo spettacolo riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile.

Lo spettacolo si svolgerà al Teatro Olimpico da venerdì 25 a domenica 27 novembre con un doppio appuntamento giornaliero, alle 17:30 e alle 20:30. E su Shop Today è possibile acquistare i biglietti ad un prezzo imperdibile.

