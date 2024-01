Bubbles Revolution, la magia delle bolle di sapone all'Auditorium Conciliazione

Marco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale. Ad oggi hanno esportato il loro show – Bubbles Revolution – in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti. New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori.

E Bubbles Revolution arriva anche a Roma, all'Auditorium Conciliazione, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024.

Lo spettacolo

In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione.

Grazie a questo senso di stupore ci sembra di vivere in un mondo davvero magico dove tutto è realmente possibile.

Un incredibile spettacolo che riporta nel mondo magico che esiste in ognuno di noi e ci ricorda ciò che sappiamo già nel profondo ma che forse, crescendo, abbiamo dimenticato: che niente e veramente impossibile.

Lo spettacolo ha una durata di 75 minuti senza intervallo.