Il tour di Brunori Sas, nuova data a Roma

Nuovo calendario live di Brunori Sas, con gli appuntamenti nei palazzetti confermati e riprogrammati a partire da maggio 2022. Lo comunica Vivo Concerti

Dario Brunori è finalmente pronto a tornare con il Brunori SAS Tour nei palazzetti di tutta Italia per incontrare nuovamente il pubblico con la poesia, la leggerezza e l’ironia che da sempre lo contraddistinguono. Un ritorno tanto atteso dai suoi fan e finalmente riprogrammato a seguito delle ultime disposizioni governative, che dal 1° aprile permetteranno il regolare svolgimento delle serate dal vivo, consentendo di tornare a godere a pieno dell’esperienza della musica live.

Lungamente atteso sui palchi durante questo periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non si è mai davvero fermato: dopo essersi esibito nei Concertini Acustici, speciali appuntamenti live nell’estate 2020 sempre sostenuti dalla produzione di Vivo Concerti, a dicembre 2021 in seguito alla recente paternità ha pubblicato Baby Cip!, un’esclusiva versione in vinile completamente rivisitata in versione “ninna nanna” acustica del fortunato album Cip!.

A completare la trilogia discografica del pettirosso, a gennaio 2022 esce Cheap!, un EP composto da 5 canzoni casalinghe, ironiche e senza filtri, nato dalla voglia di realizzare qualcosa di leggero in un momento storico dai tratti cosi anomali.

Il Brunori SAS Tour si preannuncia dunque come una grande festa per celebrare finalmente la musica e la leggera poetica che Dario Brunori regala da anni ai propri fan senza mai sottrarsi.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà nei più importanti palazzetti italiani, dove si aggiungono inoltre nuove disponibilità anche per le date di Roma.

Il calendario dei concerti (con date riprogrammate)

Mercoledì 4 maggio 2022 || Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 9 marzo 2022)

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum - (recupero data 7 aprile 2022)

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport - (recupero data 5 aprile 2022)

Mercoledì 18 maggio 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore (recupero data 31 marzo 2022)

Sabato 21 maggio 2022 || Napoli @ PalaPartenope (recupero data 15 marzo 2022)

Domenica 22 maggio 2022 || Bari @ PalaFlorio (recupero data 29 marzo 2022)

Martedì 24 maggio 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUT (recupero data 26 marzo 2022)

Giovedì 26 maggio 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent (recupero data 23 marzo 2022)

Domenica 29 maggio 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero data 18 marzo 2022)

Sabato 4 giugno 2022 || Torino @ Pala Alpitour (recupero data 11 marzo 2022)

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

Foto di Mattia Balsamini