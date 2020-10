Brunch Storia e Musica con Stefano Reali: racconto su Tom Jobim

Il Village Celimontana celebra 100 anni dal 1920, "Gli anni ruggenti", con un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz.



Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno, per la prima volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.



Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica.



Ad alternarsi sul palcoscenico due grandi oratori e musicisti Lino Patruno e Stefano Reali, accompagnati dalle proprie band, ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.



Questo appuntamento sarà ancora una volta con Stefano Reali, questa volta con la partecipazione speciale della vocalist Pamela D'Amico, che tra concerto e narrazione parlerà al pubblico di Antonio Carlos Jobim, l'artista che ha unito il jazz con il samba dando vita alla bossanova, un genere che non esisteva prima e che ha appassionato tutto il mondo. Considerato da molti come uno dei più importanti autori brasiliani, ha scritto musiche indimenticabili che vengono suonate, cantate e tradotte in tutti i paesi. La band è completata da Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."

INGRESSO LIBERO



Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO



Line-up

Stefano Reali, piano e voce narrante

Pamela D'Amico, voce

Stefano Nunzi, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria