Brunch Storia e Musica: Calomino e l'Ultracomplessino al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.

Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.

In questa domenica preparatevi a battere il piede e agitare il dito indice sulle magiche note di tempi lontani, nella pittoresca atmosfera di Villa Celimontana.

Suoneranno per voi, i tre frenetici ragazzi dell’ULTRAcomplessino

- il Sior Mirkaccio Dettori con la sua fisarmonica ritmo-sinfonica

- Peppino Ricciardo con il suo ormai celeberrimo sexy Sax

- Alberto Botta, pronto a farci decollare con la sua batteria atomica

Canterà per voi, Calomino, l’ultimo canzonettista, che vi accompagnerà a braccetto questo piccolo viaggio musicale, un po’ languido, un po’ sincopato.

Le sorprese non mancheranno! Sono attesi ospiti e amici speciali che verranno a trovarci e forse… ci regaleranno qualche piccola performance!

ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO

Line-up:

Mirkaccio Dettori - Fisarmonica

Peppino Ricciardo - Sax

Alberto Botta - Batteria

Simone Calomino - Voce